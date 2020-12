Savona, palazzo invaso dal fumo: abitanti evacuati. 5 persone trasportate al San Paolo

Cavo elettrico in fiamme nel vano scala di un palazzo. L'allarme è stato lanciato nella notte alle ore 00.43 in via Untoria a Savona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'emergenza sanitaria. Secondo quanto riferito, il fumo ha invaso le scale e gli appartamenti. Alcuni residenti sono stati evacuati.

Questo il bilancio sanitario: un codice rosso, tre gialli e un verde. Tutti trasportati all'ospedale San Paolo di Savona.

I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di bonifica attorno alle ore 3.