"Aspera Tempora (Parte 1)", il nuovo concept-album prog-rock della band savonese Qirsh

È in uscita il terzo album dei Qirsh, un concept album prog-rock sul tema delle paure dell’uomo: le paure adolescenziali delle false voci, la paura del vuoto, la paura della solitudine, del dolore, del giudizio divino. Rispetto ai primi due album della band, Aspera Tempora sterza ulteriormente verso una dimensione ancora meno commerciale e più ’progressive’, per quanto riguarda il tema, ma anche nelle sonorità e nella durata dei brani. Il suono unisce elementi più’classici’ (organo, strings, piano) ad elementi più rock ed elettronici, con effetti vocali e atmosfere in continua evoluzione. “Don’t fear hard times, the best comes from them”, la frase che compare sul retro del cd (che esce nell’elegante formato ‘digipack’) descrive il messaggio dell’album: i momenti di paura sono momenti difficili, e i momenti difficili ci fanno paura, ma è da quelli che tiriamo fuori il meglio di noi stessi

L’album esce per l’etichetta Lizard Records

Formazione

Andrea Torello basso, voce

Daniele Olia chitarre, tastiere, liuto, voce

Leonardo Digilio tastiere, piano, sinth

Marco Fazio batteria

Michele Torello chitarre

Pasquale Aricò voce, tastiere

Giulio Mondo batteria, percussioni

Distribuzione album

“Aspera Tempora parte 1 è disponibile presso:





Inoltre, è disponibile in download digitale sulle piattaforme online Spotify, iTunes, Amazon, Music, Google Play

Info e Contatti

