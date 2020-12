Finalborgo: torna #AllenaticonPier, i consigli on line di Pier Firpo per tenersi in forma nelle feste

Un modo "diverso" per trascorrere la festa dell'Immacolata Concezione tenendosi in forma. In questo periodo storicamente difficile per le attività sportive, a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus, avevamo già parlato del progetto #AllenaticonPier varato dallo sportivo finalese Pier Firpo (leggi QUI).

Oggi pomeriggio, 8 dicembre, alle 18:30, #AllenaticonPier ritorna! Sulla pagina Facebook di Pier Firpo, per tutti coloro che vorranno tenersi in costante allenamento e non farsi sovrastare dalla pigrizia delle Feste, una puntata speciale dedicata a stretching e tono.