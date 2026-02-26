Cairo, un convegno per smascherare le truffe affettive

Le truffe affettive corrono veloci, viaggiano sui social network, sulle app di incontri, nelle caselle di posta elettronica. E crescono. In Italia come nel resto del mondo aumentano i casi di persone raggirate da finti innamorati che, facendo leva su solitudine, fragilità e desiderio di relazione, riescono a estorcere denaro o informazioni sensibili. Un fenomeno silenzioso, spesso taciuto per vergogna, ma capace di lasciare ferite profonde, economiche e psicologiche.

Per accendere i riflettori su questo tema, la Fidapa Bpw Italy – Sezione di Savona, insieme al Siulp Savona, promuove il convegno “Amore o Inganno? Riconoscere e prevenire le truffe affettive”, in programma il 28 febbraio alle 16 alla biblioteca civica di Cairo Montenotte, a Palazzo Scarampi.

L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, nasce con un obiettivo chiaro: fare chiarezza su un fenomeno tanto diffuso quanto sottovalutato. Durante l’incontro verranno analizzate le modalità più comuni con cui i truffatori costruiscono relazioni online, conquistando la fiducia delle vittime con attenzioni costanti, dichiarazioni d’amore rapide e promesse di incontri futuri che non si realizzeranno mai.

Gli esperti approfondiranno i segnali d’allarme da non ignorare – dalle richieste improvvise di denaro per emergenze mediche o problemi burocratici, fino al rifiuto sistematico di videochiamate o incontri di persona – e le strategie psicologiche utilizzate per manipolare e convincere. Ampio spazio sarà dedicato anche alle azioni da intraprendere in caso di sospetto o truffa: come interrompere i contatti, conservare le prove, denunciare e a chi rivolgersi per ricevere supporto.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Paolo Lambertini, interverranno Stefania Chinellato, presidente FIDAPA - BPW Italy Distretto Nord Ovest; Cristina Bonanomi, presidente FIDAPA - BPW Italy Sezione di Savona; Francesco Lia, ispettore della Polizia di Stato e responsabile per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Savona; Laura Galtieri, segretaria generale SIULP Savona; Rosella Scalone, presidente FIDAPA - BPW Italy Sezione di Finale Ligure e presidente Save the Woman.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Cairo, di Fidapa Bpw Italy Distretto Nord Ovest, dello Zonta Club Savona e Valbormida, della Consulta Provinciale Femminile e di Save the Woman.

Nel corso del pomeriggio saranno condivise testimonianze reali e casi studio che mostrano come queste truffe possano colpire chiunque, indipendentemente dall’età, dal livello culturale o dall’esperienza digitale. Perché dietro lo schermo non si nasconde solo un profilo falso, ma un sistema organizzato e strutturato, capace di studiare le vulnerabilità e trasformare l’affetto in un’arma.

Informare, prevenire, denunciare: è questa la strada indicata dagli organizzatori. Perché riconoscere l’inganno, oggi, significa anche difendere la propria dignità e la propria sicurezza.