Eventi | 26 febbraio 2026, 09:18

Cairo, un convegno per smascherare le truffe affettive

Il 28 febbraio alle ore 16 nei locali della biblioteca

Le truffe affettive corrono veloci, viaggiano sui social network, sulle app di incontri, nelle caselle di posta elettronica. E crescono. In Italia come nel resto del mondo aumentano i casi di persone raggirate da finti innamorati che, facendo leva su solitudine, fragilità e desiderio di relazione, riescono a estorcere denaro o informazioni sensibili. Un fenomeno silenzioso, spesso taciuto per vergogna, ma capace di lasciare ferite profonde, economiche e psicologiche.

Per accendere i riflettori su questo tema, la Fidapa Bpw Italy – Sezione di Savona, insieme al Siulp Savona, promuove il convegno “Amore o Inganno? Riconoscere e prevenire le truffe affettive”, in programma il 28 febbraio alle 16 alla biblioteca civica di Cairo Montenotte, a Palazzo Scarampi.

L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, nasce con un obiettivo chiaro: fare chiarezza su un fenomeno tanto diffuso quanto sottovalutato. Durante l’incontro verranno analizzate le modalità più comuni con cui i truffatori costruiscono relazioni online, conquistando la fiducia delle vittime con attenzioni costanti, dichiarazioni d’amore rapide e promesse di incontri futuri che non si realizzeranno mai.

Gli esperti approfondiranno i segnali d’allarme da non ignorare – dalle richieste improvvise di denaro per emergenze mediche o problemi burocratici, fino al rifiuto sistematico di videochiamate o incontri di persona – e le strategie psicologiche utilizzate per manipolare e convincere. Ampio spazio sarà dedicato anche alle azioni da intraprendere in caso di sospetto o truffa: come interrompere i contatti, conservare le prove, denunciare e a chi rivolgersi per ricevere supporto.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Paolo Lambertini, interverranno Stefania Chinellato, presidente FIDAPA - BPW Italy Distretto Nord Ovest; Cristina Bonanomi, presidente FIDAPA - BPW Italy Sezione di Savona; Francesco Lia, ispettore della Polizia di Stato e responsabile per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Savona; Laura Galtieri, segretaria generale SIULP Savona; Rosella Scalone, presidente FIDAPA - BPW Italy Sezione di Finale Ligure e presidente Save the Woman.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Cairo, di Fidapa Bpw Italy Distretto Nord Ovest, dello Zonta Club Savona e Valbormida, della Consulta Provinciale Femminile e di Save the Woman.

Nel corso del pomeriggio saranno condivise testimonianze reali e casi studio che mostrano come queste truffe possano colpire chiunque, indipendentemente dall’età, dal livello culturale o dall’esperienza digitale. Perché dietro lo schermo non si nasconde solo un profilo falso, ma un sistema organizzato e strutturato, capace di studiare le vulnerabilità e trasformare l’affetto in un’arma.

Informare, prevenire, denunciare: è questa la strada indicata dagli organizzatori. Perché riconoscere l’inganno, oggi, significa anche difendere la propria dignità e la propria sicurezza.

Graziano De Valle

