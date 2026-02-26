Albenga, il libro sulla saga dell’Olio Sasso alla rassegna "Incontri con gli Autori"

Prosegue ad Albenga la XXVII edizione della rassegna letteraria organizzata da Libreria San Michele, appuntamento culturale che da anni propone al pubblico incontri con autori e protagonisti del panorama editoriale.

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17.30, presso l’Auditorium San Carlo (via Roma, centro storico), si terrà la presentazione del volume “Matilde!... la pancia non c’è più”, pubblicato dalla casa editrice Olio Officina e dedicato alla storia della celebre azienda olearia Olio Sasso. L’ingresso è libero.

Il titolo richiama uno dei più noti slogan pubblicitari italiani, simbolo di un’epoca e di una comunicazione capace di entrare nell’immaginario collettivo. Il libro ripercorre la vicenda della dinastia fondata nel 1898 da Agostino Novaro, che diede vita alla ditta P. Sasso e Figli, divenuta nel tempo protagonista di campagne pubblicitarie innovative e di una strategia culturale che univa arte, letteratura e industria. Attraverso l’house organ La Riviera Ligure collaborarono infatti autori di primo piano come Giovanni Pascoli, Luigi Pirandello, Giovanni Boine, Guido Gozzano, Grazia Deledda e Luigi Capuana.

Nel volume, Guido Novaro racconta la parabola familiare tra successi imprenditoriali, vicende giudiziarie e personali, attraversando luoghi e periodi storici diversi e restituendo il ritratto di un’eredità non solo economica ma anche umana e culturale.

L’incontro sarà presentato da Flavio Lenardon e offrirà al pubblico l’occasione di approfondire una storia imprenditoriale italiana che intreccia memoria familiare, comunicazione e tradizione produttiva.