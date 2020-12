Noli accende le luminarie natalizie: "Che sia un Natale di prudenza e speranza"

Sarà un Natale essenziale, di prudenza e speranza...Senza i consueti canti dei bambini in Sant'Anna, i Gospel di fine anno o le allegre sfilate della Cau de Noi in giro per il borgo, la tavolata di Natale per i nostri anziani, gli scambi d'auguri, i baci, gli abbracci, le strette di mano...