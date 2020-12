Sanità, il consigliere Sansa: "I soldi non mancavano, ma chissà dove sono finiti"

"I soldi per la Sanità ligure non mancavano, ma chissà dove sono finiti.

Come si legge nel report di Libera dal titolo 'InSanità. L'impatto della corruzione sulla nostra salute', dei 332,97 milioni di euro messi a bando, le stazioni appaltanti della Liguria hanno comunicato importi aggiudicati per appena 11,38 milioni di euro (fonte Anac).

Con questi dati, sempre secondo lo studio rilasciato da Libera, la nostra Regione si posiziona ultima in Italia per trasparenza: per il 97 per cento dei casi non si conosce la destinazione dei fondi. In pratica, non si capisce e non si sa se i soldi messi a bando siano stati erogati o meno, in quali forme e a che scopo. In parole povere: non se ne ha traccia, sostiene il presidente di Libera Liguria Stefano Busi.

Questo denaro avrebbe dovuto garantire l’acquisto massiccio di servizi e forniture. Sarebbe dovuto servire per garantire la salute dei liguri durante la pandemia. È questo il modello di Sanità che vogliamo in Liguria?

La Sanità è un ambito verso il quale vengono indirizzati molti soldi pubblici e quindi appetibile per la criminalità organizzata: non a caso, negli ultimi tre anni, il 13 per cento degli episodi di corruzione riguarda questo settore.

Oggi scopriamo che oltre a essere stati agli ultimi posti nella cura del Covid, siamo fanalino di coda anche per trasparenza della spesa. Addirittura una parte consistente delle risorse potrebbe non essere stata spesa. E c'è qualcuno che si vanta della gestione della sanità in Liguria...".