Casa di riposo Suarez a Calizzano, il sindaco: "Attuate tutte le misure di contenimento del virus"

Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano, presenta un aggiornamento relativo alla situazione Covid-19 nella casa di riposo cittadina.

Spiega Olivieri: "Come ieri comunicato, purtroppo nelle ultime ore si sono verificati i primi casi da inizio pandemia anche nella Nostra Struttura in Calizzano tra gli Ospiti e il Personale. Tutte le procedure preventive e di monitoraggio erano in essere da tempo e sono state attivate immediatamente tutte quelle di gestione e contenimento.

Siamo in costante contatto con l'Amministrazione e la Direzione Sanitaria della Struttura. Come dalle stesse coordinato con ASL nella giornata di oggi sono stati disposti i primi trasferimenti dei pazienti positivi presso altra Struttura dedicata, per massimalizzare tutte le misure di contenimento e di protezione degli Ospiti risultati negativi ai controlli capillari eseguiti sistematicamente.

La situazione è naturalmente complessa ma sono state attuate e vengono attuate tutte le misure idonee come costantemente monitorato. Seguiranno aggiornamenti".