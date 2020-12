Fallimento della Scavo.Ter: i fratelli Fotia condannati a tre anni e sei mesi

3 anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della Scavo.Ter. Questa la sentenza di condanna del presidente del Collegio del Tribunale di Savona, il giudice Marco Canepa, nei confronti dei fratelli Donato, Pietro e Francesco Fotia.



I tre, Donato, presidente del Cda e amministratore delegato, Pietro amministratore di fatto dell'azienda e Francesco consigliere del cda dal 2007 al 2015, dovevano rispondere della contestazione per aver sottratto dal patrimonio sociale dell'azienda una cifra che si aggirava intorno ad un milione e 125mila euro.



Secondo l'accusa la somma, corrispondente dei compensi per gli amministratori, sarebbe stata versata in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione contribuendo a creare una situazione di dissesto nei conti dell'azienda che era stata poi dichiarata fallita nell'aprile 2016 dal tribunale di Savona.



Ad essersi costituito come parte civile del processo il curatore fallimentare della Scavo. Ter Stefania Chiaruttini che dovrà essere risarcita dai fratelli Fotia oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 50mila euro.



Donato, Pietro e Francesco Fotia inoltre sono stati inabilitati all'esercizio dell'impresa commerciale ed incapaci di esercitare negliuffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di tre anni e sei mesi e interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.



Per loro il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro durante la requisitoria aveva chiesto 4 anni, gli avvocati difensori invece l'assoluzione. Le motivazioni saranno depositate entro sessanta giorni.