Restauro scuola "Colombardo", Pd Cengio: "Edificio situato in zona esondabile, non può ospitare la caserma dei carabinieri"

La segreteria del Pd di Cengio interviene sul restauro della scuola "O. Colombardo": "Abbiamo letto con attenzione il verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Cengio del 25 novembre 2020 e in particolare le puntualizzazioni fatte dalla minoranza consigliare in merito alla ristrutturazione dell'edificio".

"Il progetto di restyling presentato dallo studio '3+1 Architetti associati di Roma', a pagina 8 del loro progetto, cita quanto segue: 'L'edificio e l'area esterna sono identificati all'interno del Piano Regolatore Generale vigente e del P.A.I. parte in zona S7/Ee (Area a esondabilità molto elevata) e parte in zona S7/Eb (Area a esondabilità elevata)'".

"Con queste prerogative crediamo che il comando carabinieri della provincia di Savona e le sigle sindacali dell'Arma, non autorizzeranno che il loro personale si trasferisca in una caserma che ne metterebbe a rischio l'incolumità e la sicurezza degli stessi. Ad aggravare questa situazione è l'enorme invaso di raccolta delle acque meteoriche che rio Giacchetti ha, 'il più esteso dei rii del comune di Cengio'. Naturalmente queste osservazioni sono estese anche alla Croce Rossa, alla Protezione civile e alle altre associazioni che vi si andrebbero ad insediare" proseguono dal Pd.

"Oggi la caserma dell'Arma è in zona sicura. Le sedi di C.R.I e Protezione civile sono in zona gialla e si ritroverebbero in zona rossa, dove in caso di allerta rossa dovrebbero evacuare il fabbricato. Una situazione che riteniamo inconcepibile".

"Infine ci chiediamo quale ente erogherebbe una somma di circa 3.200.000 euro per ristrutturare un fabbricato che potrebbe essere spazzato via in pochi minuti dal rio Giacchetti. Sarebbe come ricostruire l'albergo Rigopiano nella stessa identica posizione. Crediamo che a fronte di questi potenziali pericoli non ci siamo motivazioni plausibili che possano prevaricare l'incolumità e la sicurezza delle persone" conclude il Pd cengese.