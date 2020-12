Savona 2021, la segreteria provinciale Pd mette "fretta" all'assemblea comunale: "Venga definita rapidamente la scelta per le elezioni"

La segreteria provinciale del Pd comunica: "L'assemblea comunale di Savona ha discusso nella seduta del 20 novembre delle prossime elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Savona approvando all’unanimità la relazione del Segretario comunale".

Da questo confronto approfondito e fortemente partecipato, è emerso in modo condiviso che l'assemblea comunale del Pd riconosce il progetto civico 'Patto per Savona' il principale interlocutore con cui aprire un confronto per avanzare alla città una proposta di governo che abbia la capacità di attrarre i consensi indispensabili nella società savonese, anche al di fuori dei partiti organizzati.

"La segreteria provinciale Dem - prosegue la nota - chiede che venga definita rapidamente la sua scelta per qualificare le modalità della propria presenza nella competizione elettorale, esprimendo la propria voce autonoma e contribuendo con essa alla definitiva elaborazione del programma, riconoscendo la prima proposta del Patto per Savona come una base utile e positiva da cui partire per la elaborazione di una proposta completa e articolata per governare la città nel prossimo quinquennio".

L'assemblea comunale ha delegato il segretario cittadino a iniziare una consultazione con il “Patto per Savona” per verificare le condizioni sopra menzionate. Inoltre ha delegato il segretario a raccogliere le istanze programmatiche dai circoli per l’elaborazione della proposta programmatica.