ATA PC: "Oltre 100 firme per salvare la fontana di piazza Gramsci a Borghetto"

"Nei giorni scorsi erano stati annunciati futuri interventi sulla piazza Gramsci di Borghetto Santo Spirito, che ospita da moltissimi decenni una fontana ,ormai divenuta luogo caratteristico del paese. L'Associazione ATA PC Savona tutela ambiente e Protezione civile - spiega in una nota - era immediatamente intervenuta per chiedere che la fontana non venisse eliminata, (come dichiarato dal sindaco ai giornali) bensì restaurata e mantenuta con le caratteristiche esteriori che la contraddistinguono da sempre, inclusa la riattivazione della circolazione dell'acqua nelle vasche".

"Quella fontana infatti, rappresenta il fulcro di un luogo molto caratteristico e la sua eliminazione (o il suo stravolgimento) cancellerebbe la tipicità di tale luogo, snaturandolo e banalizzandolo. Inoltre, la fontana è entrata da tempo nella memoria e nel cuore di tante persone, prova ne è il fatto che moltissimi cittadini hanno sottoscritto una petizione per chiedere al comune di conservarla e restaurarla" prosegue.

"In pochi giorni sono state raccolte oltre 100 firme, sia tra i cittadini di Borghetto che tra turisti e proprietari di seconde case, che si sono affezionati alla fontana, ormai da decenni parte della loro storia e dei loro ricordi. ATA PC ha inviato le firme al sindaco di Borghetto, facendosi portavoce di questi cittadini - conclude - Resta in attesa di riscontro da parte del primo cittadino, cui l'associazione ha garantito piena disponibilità a collaborare gratuitamente, anche per iniziative di valorizzazione della fontana e della piazza".