Albenga: in via dei Mille gli escrementi dei cani sono persino sui tronchi degli alberi (il VIDEO)

Una fotogallery dedicata alle deiezioni canine in via dei Mille

"Ricordiamoci che non è mai colpa dei cani, che come tutti gli animali hanno le loro normali esigenze fisiologiche. Ma è colpa dei proprietari, in particolare di molti proprietari di cani albenganesi che dovrebbero abituarsi a essere un po' più civili. Quando si porta a spasso il proprio cane a raccogliere i suoi escrementi ci vuole un attimo".

Questo il commento di alcuni residenti e commercianti della zona di via dei Mille ad Albenga. Questa strada, un'arteria fondamentale tra il centro e la stazione ferroviaria, una zona di passeggio con bar, ristoranti, pasticcerie e tante attività commerciali di pregio, sembra trasformata in un "campo minato".

E alla redazione di Savonanews arriva persino un video di pochi secondi nei quali si vedono gli escrementi dei cani appiccicati agli alberi. All'inciviltà dei padroni di cani si unisce quella di chi lascia per terra cartacce, bottiglie, lattine, depliant.

Residenti e commercianti di via dei Mille chiedono prima di tutto ai cittadini più educazione e civiltà. E poi, al Comune, se fosse possibile effettuare qualche passaggio di pulizia stradale in più e qualche controllo per sanzionare severamente gli incivili.