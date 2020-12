Sassello, un bike park nelle ex piste da sci di Alberola

Un nuovo bike-park nelle ex piste da sci della frazione di Alberola a Sassello.

Il comune ha deciso di dare vita alla realizzazione per valorizzazione l'area attualmente non utilizzata, operando per la diffusione della conoscenza delle risorse naturali e promuovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici, scientifici, ricreativi, turistici e produttivi.

L'area di proprietà di una società è stata concessa ad uso gratuito e l'amministrazione realizzerà l'intervento facendo richiesta di contributo regionale a valere sul programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

30mila euro la spesa complessiva per la progettazione affidata all'ingegner Fabio Carlini.