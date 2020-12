Savona: riapre su prenotazione l'Archivio Storico Diocesano

Così come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato lo scorso 3 dicembre, l’Archivio storico diocesano riapre al pubblico ogni lunedì su prenotazione (telefono 3332019569), per un massimo di quattro persone in sala studio, in modo da consentire la tutela e la sicurezza del personale e degli utenti, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 stabilite dal Governo, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal competente Comitato tecnico scientifico.

Sono obbligatori l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani, nonché il mantenimento della distanza interpersonale.

Dopo la prossima apertura di lunedì 21 dicembre, l’Archivio effettuerà un periodo di chiusura per le festività natalizie per riaprire il giorno 11 gennaio.