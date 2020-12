Coronavirus: numeri stazionari rispetto a ieri in tutta la Liguria, rapporto tamponi-positivi all'8.8%

Rimane stazionario, quest’oggi, il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. Su 2.533 test effettuati, infatti, sono 223 i nuovi positivi, ovvero uno ogni 11,35 pari all’8,8%.

Nella nostra provincia sono stati 71 i nuovi positivi mentre nell'imperiese 3. A Genova e nel Tigullio sono 121 e, infine, a Spezia, sono 22. Sono stati invece 6 quelli non riconducibili alla residenza in Liguria.

Sono stati 17 i morti segnalati per Covid-19, dal 6 al 13 dicembre, dei quali due nella nostra provincia (entrambi all'ospedale di Albenga): una donna di 79 anni deceduta l'undici dicembre ed un uomo di 87 anni deceduto il 12 dicembre.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 651.718 (+2.533)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 115.299 (+1.388)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 55.841 (+223)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.300 (-113)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 658 (-26)

Savona - 1.110 (+54)

Genova - 4.499 (-117)

La Spezia - 1.407 (-5)

Residenti fuori regione o estero - 237 (-17)

Altro o in fase di verifica - 389 (-2)

Totale - 8.300 (-113)

Ospedalizzati: 853 (+10) | 73 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 82 (+1) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 95 (+4) | 13 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 238 (-4) | 29 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 11 (-1) | 1 (-) in terapia intensiva

Galliera - 115 (-2) | 5 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 8 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 98 (+8) | 5 (-4) in terapia intensiva

Asl 4 - 98 (+4) | 6 (-)in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 108 (+3) | 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.427 (-125)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 44.867 (+319)

Deceduti: 2.674 (+17)