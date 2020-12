Processo Tirreno Power, ascoltato l'ex presidente della Regione Burlando: "Senza la nostra autorizzazione non potevano fare l'ampliamento"

"Era stato il caso più clamoroso per un amministratore pubblico. È evidente che ogni attività umana produce inquinamento, l'attività portuale, industriale, la centrale a carbone, tuttavia queste attività sono necessarie, le centrali a carbone erano e sono consentite. Fare interventi di medicazione ambientale era una cosa corretta ed era meglio avere i pali coperti che scoperti. Se chiudiamo tutto non sappiamo come fare a produrre energia".

Dopo le parole della presidente di Uniti per la Salute Emilia Piccardo che nella sua testimonianza dell'ultima udienza aveva fatto riferimento ad un'interlocuzione avuta dall'associazione con l'ex presidente della Regione dal 2005 al 2015 in una manifestazione a Cairo Montenotte (inaugurazione parco eolico), oggi Claudio Burlando è stato ascoltato davanti giudice Francesco Giannone in merito al processo che vede al centro la centrale Tirreno Power di Vado Ligure per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.

Burlando è intervenuto in Tribunale a Savona interrogato dai legali delle parti civile in merito ad interviste rilasciate dall'ex presidente regionale nei diversi anni.

"Se quella centrale poteva continuare a produrre secondo le norme esistenti gli interventi di copertura dei parchi rappresentavano un miglioramento evidente" ha continuato Burlando.

"Ho sempre cercato di non avere un approccio ideologico ma quando arriva il progetto di ammodernamento del sito bisogna fare dei ragionamenti con i tecnici" ha proseguito il presidente delle Regione nel decennio 2005-2015 che era stata indagato nel 2015 per abuso d'ufficio ma l'accusa era stata archiviata nel 2017.

Gli è stato chiesto inoltre del suo rapporto con Carlo De Benedetti e dell'interlocuzione avuta con i rappresentanti di Uniti per la Salute durante l'inaugurazione del parco eolico di Cairo Montenotte.

"Non ho mai parlato di questo progetto con l'ingegner Carlo De Benedetti ma con Rodolfo De Benedetti. La nostra opinione era che non potessero fare l'intervento senza il parere della Regione" specifica Burlando.

"Mi ricordo di essermi avvicinato ed avere interloquito con loro. Rispondevo sempre che tutto ciò che non era conforme, dai nostri uffici non sarebbe stato approvato, cosa che abbiamo sempre fatto" ha risposto all'avvocato Matteo Cerruti di Uniti per la Salute.

"Io ho detto a Rodolfo De Benedetti dopo il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale che non potevano fare l'intervento senza il parere regionale, loro dicevano che potevano anche senza solo con il parere del Governo. Un po' di tempo dopo mi dissero che avevano accertato che senza il nostro parere non si poteva fare" ha detto Burlando.

"Non mi sono mai sognato di interferire politicamente sulle valutazioni dei tecnici, è chiaro che queste cose dipendono da confronti tra soggetti che hanno interessi diversi. Può anche darsi che i nostri uffici ritenessero che le valutazioni dell'azienda fossero in qualche modo ragionevoli. La copertura dei parchi era un ‘must’, e fin da subito abbiamo chiesto che fosse fatto un intervento radicale e non un ‘tapullo’".

"Mi fidavo e mi fido tuttora della dott.ssa Minervini. Mi aveva detto che c'erano centrali in Italia peggio di quella di Vado, non potevo dire nulla" ha concluso Claudio Burlando rispondendo alle domande dei legali di parte civile.