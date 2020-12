Cantieri navali Palumbo, Ferraro (Rifondazione Comunista) e Ravera ("Rete a Sinistra"): "Continua la situazione di incertezza generale"

"L’entrata in scena dell’industriale Palumbo ha, negli ultimi tre anni, garantito la sopravvivenza di una delle eccellenze savonesi, riportando commesse per nuove costruzioni e per la necessaria manutenzione delle imbarcazioni - proseguono i firmatari della nota - I ricorsi al TAR di altre aziende, inizialmente interessate ai cantieri e decise ad annullare l’assegnazione delle stesse aree, ne hanno rimesso in discussione il futuro. Era necessario quindi ripetere la gara di assegnazione del sito e il nuovo bando indetto dall’Autorità di Sistema Portuale è scaduto a settembre scorso, ma ad oggi, dopo più di tre mesi, non sono giunte ancora notizie da parte della commissione sul suo esito. Tutto ciò è molto grave, sia perché attualmente l’area è in concessione provvisoria, sia perché a rimetterci in questa situazione potrebbero essere probabilmente 13 lavoratori ai quali non verrà rinnovato il contratto a tempo in scadenza il prossimo 31 dicembre. L’incertezza per le prossime settimane rischia di mandare all’aria quanto costruito con tanta fatica in tutto questo tempo, minacciando il fronte occupazionale in un periodo già molto difficile. Il lavoro per i cantieri c’è, e per portarlo avanti servono tutti gli attuali dipendenti, che invece rischiano un licenziamento senza colpe, e per di più con un colpo di scure. Senza risoluzione del nodo relativo alla concessione, non ci potrà essere una pianificazione delle future attività, con conseguenza perdita di posti di lavoro".