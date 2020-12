Una "Cartolina" per presentarsi al grande pubblico: è realtà il singolo d'esordio degli Zueno

E' uscito a mezzanotte “Cartolina”, il primo singolo della band genovese Zueno.

Il brano, prodotto dal varazzino Zibba, fonde le sonorità scure degli anni '70 alle tendenze moderne e racconta quella sensazione maledetta del sentirsi ormai distanti. Una ballad che apre la strada al progetto artistico di Alessandro Mazzeo (voce e chitarra ritmica), Andrea De Sotgiu (batteria) e Nicolò Maria Sgorbini (chitarra solista).

“Cartolina non è una canzone d’amore. O forse si. È la presa di coscienza di quello che non si è riusciti a fare ma che sarebbe stato giusto fare nonostante tutto. O forse no. È un urlo per le scale, una domanda in più, una fotografia di un posto. È quello che rimane quando non può esserci più niente" dicono dalla band.

Prodotto e mixato da Zibba, è registrato al Bombastic Studio di Imperia (IM), masterizzato da Andrea Bernie De Bernardi, il basso è stato suonato da Antonio Giovinazzo.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify e Itunes), fuori per Metatron e distribuito da Artist First.

Nati nel 2015 in una saletta del ponente genovese, gli Zueno sono rimasti per anni a scrivere e arrangiare canzoni con metodicità. Il sodalizio con il cantautore Zibba li ha portati a trovare la formula giusta per mettere in ordine le idee e pubblicare il loro primo singolo.

Gli Zueno li potete trovare su Facebook e Instagram.