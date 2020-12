Finale, proseguono i lavori all'imbocco di via Brunenghi: disagi per tutta la giornata

Proseguiranno per tutta la giornata di oggi i lavori all'imbocco lato mare di via Brunenghi a Finale dopo la rottura di alcune tubazioni avvenuta nella giornata di ieri, martedì 15 dicembre.

Le riparazioni della rete idrica sono state portate a termine nella giornata di ieri riportando l'acqua potabile nei rioni di Pia e Marina e successivamente in via Dante e via Brunenghi.

Si sta ora procedendo al ripristino del manto stradale, con la circolazione da Finalmarina verso Finalborgo che subirà, con ogni probabilità per tutta la giornata, modifiche: via XXV Aprile e la Sp490 alternative per i mezzi, mentre Tpl ha predisposto navette e mezzi più piccoli per garantire il servizio nelle strade più strette.