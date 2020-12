Coronavirus, 416 nuovi casi in Liguria (62 nel savonese) ma il bilancio degli attualmente positivi cala di 350 unità

Torna a salire il rapporto tra tamponi eseguiti e nuovi positivi al Covid-19 nella nostra Regione. Sono 416 i nuovi casi, a fronte di 4.333 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, pari al 9,6% del totale.

In provincia di Savona sono stati 62 i nuovi positivi, quasi triplicati rispetto a quelli emersi nel precedente bollettino. Nell'imperiese sono invece 26, a Genova 256 e a Spezia 61. 11 nuovi positivi non riconducibile alla residenza in Liguria.

Tornano a salire anche i morti, che sono stati 19 segnalati per Covid-19, dal 4 dicembre a ieri, 16 dicembre. Tra questi due all'ospedale San Paolo di Savona: si tratta di una donna di 96 anni deceduta il 13 e di un uomo di 83 anni deceduto il 14 dicembre.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 664.622 (+4.333)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 123.979 (+3.125)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 56.734 (+416)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.702 (-350)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 561 (-68)

Savona - 1.085 (-22)

Genova - 4.132 (-181)

La Spezia - 1.354 (-54)

Residenti fuori regione o estero - 217 (-15)

Altro o in fase di verifica - 353 (-10)

Totale - 7.702 (-350)

Ospedalizzati: 826 (-11) | 69 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 77 (-2) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 106 (+5) | 13 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 228 (-7) | 25 (-2) in terapia intensiva

Evangelico - 2 (-4) | nessuno (-) in terapia intensiva

Galliera - 93 (-2) | 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 98 (+4) | 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 94 (+1) | 8 (-1)in terapia intensiva

Asl 5 - 108 (-8) | 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.178 (-25)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 46.308 (+747)

Deceduti: 2.724 (+19)