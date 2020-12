Valleggia, sindacati: "Notizia chiusura 'Rp San Giuseppe' ci ha lasciato sgomenti"

"La notizia della prossima chiusura della Rp San Giuseppe di Quiliano (Valleggia), storico insediamento sul territorio, dataci ieri sera dalla Parrocchia stessa in sede di assemblea ci ha lasciato sgomenti". Cosi commentano le segreterie di F.P. Cgil e UIL Tucs.

"Il percorso che avevamo precedentemente ipotizzato e che pensavamo di intraprendere tutti insieme, avrebbe previsto un passaggio di gestione con un interlocutore ancora da individuare, la doccia gelata che abbiamo ricevuto insieme a lavoratori e parenti ci fanno poco sperare in una soluzione alternativa".

"Il fatto che non ci siano stati interlocutori interessati alla gestione ci preoccupa per la salvaguardia dei posti di lavoro e ovviamente per la sistemazione degli ospiti. È indubbio che gli elevati costi di ristrutturazione e adeguamento all’accreditamento Asl della struttura sono un problema da tener ben presente, ma ci auguriamo che si possa ancora giungere ad una soluzione per poter salvaguardare una realtà ben radicata sul territorio".

"I lavoratori coinvolti sono 23, ci attiveremo ovviamente il prima possibile per aprire con le istituzioni e gli enti preposti tutti i tavoli necessari per tutelare i lavoratori" concludono i sindacati.