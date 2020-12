Arrivano tre "Super Lettori" a Borghetto Santo Spirito per "Storie nella rete, video letture per bambini golosi di libri"

Ci saranno 3 Super lettori a STORIE NELLA RETE, VIDEO LETTURE PER BAMBINI GOLOSI DI LIBRI! i pomeriggi di letture on line organizzati dalla Biblioteca Civica di Borghetto S. Spirito.

Sabato 19 dicembre 2020, alle ore 16:00, FRANCESCO LANGELLA, Bibliotecario con barba e baffi!

Martedì 29 dicembre 2020, alle ore 16:00, DARIO APICELLA, Attore ed Animatore culturale!

Sabato 2 gennaio 2021, alle ore 16:00, MARCO TOMATIS, Scrittore!

I 3 Super Lettori e grandi amici della Biblioteca di Borghetto S. Spirito, faranno incursioni tra parole, musica e tanta allegria.

Tutti i bambini, ragazzi, mamme, papà e nonni che amano ascoltare buone storie, potranno iscriversi all’attività, telefonando o mandando una mail alla Biblioteca, per ricevere poi il link al quale collegarsi per assistere ed interagire durante le video letture. La Biblioteca per tutti è Biblioteca inclusiva!