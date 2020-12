Tanta Liguria nel libro di Dario Rigliaco che approda negli Usa in lingua inglese

"Streghe, Diavoli e altre leggende Italiane" è il titolo del libro che l'autore ha presentato ai primi di Novembre in Italia e che è stato distribuito con risultati molto interessanti, balzato immediatamente in cima alla classifica dei best seller di Amazon, tanto che si è deciso di editarne un'edizione in lingua inglese da esportare in tutto il mondo: "Witches, Devils and other Italian Legend".

Una "prima volta" per l'autore che grazie alla traduzione di Giorgia Bertagna, con cui Dario ha lavorato sui set di "Thirty'to Hell" e "Game of Kings", incorona un progetto dalle grandi aspettative.

Le leggende delle streghe di Triora, gli atti del processo a Matteuccia di Francesco e i segreti di Valle Christi a Rapallo, sono solo alcune storie raccontate all'interno del libro che "evade" oltre confine, toccando più regioni della nostra penisola e percorrendo la storia e le curiosità dell'Inquisizione, citandone tradizioni e cenni storici.

Dai racconti "stregati" di Savona ai simboli legati al diavolo presenti in Toscana, fino ai fantasmi di Napoli e ai tesori nascosti della Valle d'Aosta.

Tanta Italia ma soprattutto tanta Liguria pronta per essere letta nella lingua più parlata al mondo.

L'autore e sceneggiatore, già noto per i suoi titoli legati al territorio Ligure, non si è mai fermato neanche in questo anno davvero difficile: - alcuni progetti sono in stand-by per via della pandemia, il cinema indipendente sta soffrendo quanto il teatro e l'arte in generale. Mi sono dedicato molto alle mie pubblicazioni personali e questo titolo, ha l'obiettivo di dare l'opportunità anche oltre oceano di scoprire una Liguria e un'Italia diversa, ricca di leggende e storie incredibili, anche se cupe e tenebrose, pur sempre affascinanti e curiose-." conclude l'autore.

Il libro è disponibile su Amazon sia in lingua Inglese che in italiano.