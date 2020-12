Costi della politica, il Gruppo PD replica a Vaccarezza: "Racconti le cose come stanno"

"Vaccarezza rispetti l'intelligenza delle persone e racconti le cose come stanno. Una settimana fa il Presidente Toti ha presentato e fatto approvare in Giunta un emendamento al Bilancio in cui estendeva il privilegio dell'auto blu al segretario generale della Regione e al suo capo di gabinetto. Un atto ufficiale e tutt'ora valido. Poi, questa mattina, pochi minuti prima che iniziasse la discussione in commissione Bilancio, Toti, sperando che qualcuno non se ne accorgesse, ha deciso di fare marcia indietro e di ritirare l'emendamento. Un comportamento più unico che raro, soprattutto per un atto di Giunta proposto e fortemente voluto dallo stesso Presidente". Così il Gruppo PD in Regione Liguria replica a quanto affermato dal consigliere regionale, capogruppo di "Cambiamo", Angelo Vaccarezza (leggi QUI).

"Naturalmente era il minimo che Toti lo ritirasse e la vicenda si sarebbe chiusa lì, come il tentativo mal riuscito di estendere l’uso dell'auto blu a due persone di sua fiducia - proseguono gli esponenti dem - Ma poi Vaccarezza, che sperava di fare l'assessore ed è finito a ricoprire il ruolo di avvocato difensore di Toti, ha voluto commentare, come suo solito, la vicenda. E allora abbiamo deciso di rispondere. Quel che è triste è che in due mesi e mezzo di governo la Giunta Toti non abbia fatto altro che occuparsi di aumentare i costi della politica, lasciando da parte gli altri problemi che affliggono la Liguria. Questo delle auto blu è solo l'ultimo maldestro tentativo e arriva dopo le dimissioni degli assessori-consiglieri e l'aumento del costo degli staff. La prossima puntata, lo anticipiamo già, sarà l'istituzione dei sottosegretari. Ma su questo Vaccarezza tace, perché sa che Toti non ha fatto alcuna marcia indietro".