Finale, la consigliere Gattero rinuncia alla carica di capogruppo di maggioranza

Il 2021 porterà un nuovo capogruppo per la maggioranza nel consiglio comunale di Finale.

E' stata la stessa consigliere Olga Gattero infatti ad annunciare nel corso dell'ultima assemblea cittadina, svoltasi nella giornata odierna in videoconferenza, le proprie dimissioni dal ruolo assegnatole all'inizio del secondo mandato dall'amministrazione Frascherelli bis.

"Il ruolo della capogruppo di maggioranza richiede che chi lo ricopre segua da vicino i lavori della Giunta e dell'amministrazione, accompagnandola con la propria presenza e magari consigliandola e vagliando ciò che viene deliberato. Io purtroppo non sono in grado di fare ciò che una brava capogruppo dovrebbe fare. Ringrazio il sindaco ma mi sono resa conto di non essere all'altezza di questo ruolo, non per mancanza di volontà bensì in quanto non riesco ad essere presente quanto dovrei" ha dichiarato al parlamentino finalese Gattero.

"La fiducia riposta in lei rimane tale, e anche questo ultimo gesto dimostra quanto fosse meritata" ha replicato il primo cittadino Ugo Frascherelli, seguito poi a ruota dalla presidente del Consiglio Delia Venerucci che ha ringraziato la consigliera per la collaborazione offerta.