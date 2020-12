Un panettone agli ultranovantenni del paese: la tradizionale iniziativa del gruppo Alpini di Calizzano

Il gruppo Alpini di Calizzano non fa mancare la propria presenza agli anziani del paese. Una tradizione che non si ferma, nonostante il momento difficile causa Covid.

"Domenica - si legge sulla pagina Facebook del gruppo Alpini - come una raggio di sole in una giornata grigia c'è stata la tradizionale consegna di panettoni (per Natale, ndr) ai 36 ultranovantenni del paese".

"Non è stato come gli altri anni, dove si poteva chiacchierare, stringerci a loro e berci un buon bicchiere di vino insieme. Quest'anno ci siamo accontentati di suonare il campanello e lasciargli il dono fuori dalla porta, gridandogli auguri dalla strada".

"Un piccolo gesto che però dona un po' di felicità e grazie ai loro sorrisi, fa gioia anche a noi" concludono gli Alpini.