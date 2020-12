Ceriale, al via i lavori per il restyling degli impianti sportivi: intervento da 770 mila euro

A Ceriale sono partiti i lavori per il restyling degli impianti sportivi comunali, un intervento approvato nell’ambito del piano delle opere pubbliche varato dal Comune, che aveva messo a bilancio 770 mila euro.

Una volta completato l’iter amministrativo con l’approvazione del progetto definitivo e la gara d’appalto, la ditta incaricata ha preso possesso dell’area interessata dall’intervento.

Quattro mesi per completare i lavori da tempo attesi da tanti ragazzi e genitori.

Tra gli interventi previsti, il più importante sarà la sostituzione del campo di calcio in erba naturale con un manto realizzato in erba sintetica, dal costo di 560 mila euro. Ma non solo: tutto il centro sportivo cerialese sarà ammodernato, diventando un fiore all’occhiello nell’ambito degli impianti presenti in provincia.

Sarà realizzato un campo da tennis in resina, con il rifacimento dell’illuminazione, nuove recinzioni e la riqualificazione della centrale termica, senza contare la sostituzione del telo di copertura della struttura.

Durante le fasi della gara sono state inoltre offerte alcuni importanti perfezionamenti rispetto al layout progettuale di partenza: per il campo da calcio a 9 miglioramento dell’impianto di illuminazione con lampade a led; sostituzione della rete di recinzione esistente; protezioni antinfortunistiche murali e anti-trauma;

Per il campo da calcio a 11: miglioramento dell’illuminazione con un raddoppio dei corpi illuminanti a led che saranno installati per la struttura; installazione di pannelli fotovoltaici; attrezzature per la manutenzione ordinaria.

Prevista anche la sostituzione della tribuna del campo a 7 con una nuova struttura prefabbricata da 90 spettatori.

Infine, altre due opere complementari come la regimentazione delle acque piovane e un piano asfalti per l’area attorno agli impianti sportivi cerialesi.

“Una serie di interventi davvero attesi da tanto tempo e molto importanti per la nostra comunità sportiva che raggruppa centinaia di bambini e ragazzi: i campi da tennis sono frequentati, ad esempio, da circa 200 giovani provenienti anche dai paesi vicini” afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.

“E poi il nuovo campo da calcio in erba sintetica, nuovo e moderno, a disposizione dei ragazzi: un restyling complessivo dei nostri impianti che permetterà una crescita di tutto il settore turistico-sportivo, una attrattiva fondamentale per il nostro territorio”.

“Davvero un bel regalo di Natale vedere partire questi lavori: lo sport esercita anche una fondamentale funzione sociale, con l’augurio e la speranza di vedere presto i nostri giovani tornare a vivere direttamente le emozioni e le gioie della pratica sportiva” conclude.