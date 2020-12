Villanova, scontro tra due auto sull'Aurelia bis: due persone in codice giallo al Santa Corona

Incidente tra due auto a Villanova d'Albenga, in regione Coasco lungo l'Aurelia bis, nel pomeriggio odierno.

Intorno alle 18 due auto si sono scontrate per cause non ben accertate, con due persone a bordo che hanno così avuto bisogno delle cure del personale sanitario della Croce Bianca di Albenga, prima di essere trasportati per accertamenti al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure entrambi in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento ingauno per estrarre uno dei feriti dal mezzo e provvedere alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.