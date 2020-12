Nuovo carcere in Val Bormida, Garofano (FdI): "Opportunità da cogliere, grosso aiuto per tutti i servizi sul territorio"

" Seguito la disponibilità di 25 milioni da parte del Ministero della Giustizia per la costruzione del nuovo carcere in provincia di Savona, apprendiamo positivamente le ultime dichiarazioni al riguardo a seguito degli incontri dei parlamentari locali con il sottosegretario Giorgis ".

Ad affermarlo è Francesco Garofano della sezione valbormidese di Fratelli d'Italia, che spiega: “Si tratta di un'opportunità straordinaria, che tutte le parti in causa hanno il dovere di cogliere. Sono anni che il SAPPE e le locali amministrazioni si battono per il nuovo carcere e auspichiamo che si possa trovare al più presto la migliore soluzione per dirimere una questione che riteniamo fondamentale per questo territorio.