Gli auguri di caARTEiv con ebook e omaggio al centenario della nascita del capitano della regia aeronautica Vittorio Centurione Scotto

In questo bizzarro anno bisestile fra le attività più colpite senza risorse vi sono quelle culturali, per le quali non si pensa sia necessario sostenerle. La caARTEiv di Millesimo resiste, pur senza manifestazioni e senza contributi, dedicando ampio spazio alle pubblicazioni artistiche digitali, producendo e promuovendo arte dei soci e storia dell’Alta Val Bormida.

Il 2020 sarebbe stato dedicato al centenario della nascita del capitano della Regia Aeronautica Vittorio Centurione Scotto (1900-1926), per il quale la CaARTEiv dedica uno spazio in permanenza in sede in piazza Italia 5 a Millesimo, con esposizione fotografica e giornalistica con anche la pubblicazione di libri storici in sua memoria a cura di Simona Bellone (oltre alla scultura del busto ed idrovolante macchi 39 in scala, anche ritratto e riproduzione in ceramica della Coppa Schneider).

Un libro dedicato al romanzo tratto da storia vera della sua famiglia, (che da Genova si trasferì nella proprietà di Millesimo, trasformata ed abbellita come un Castello), è già uscito in cartaceo nel 2018, ed ora anche in versione ebook 2020: “Un grande amore con le ali”. Nei principali digital stores mondiali, sono stati pubblicati anche gli ebook 2020 “Voci della ValBormida” di Gabriella De Gregori, con critiche letterarie e poesie di Maria Franca Ferraris (Savona), Franca Moraglio Giugurta, Ines Gastaldi Carretto (Bardineto), Gabriella De Gregori (Savona) e Simona Bellone (Millesimo) (versione cartacea caARTEiv 2004); “Pillole di vita Emozioni a colori e in bianco nero” di Simona Trevisani di Rimini con poesie e disegni, Poesie un ventennio 1982-2002” con poesie premiate aforismi e racconti di Simona Bellone (versione cartacea 2003).

Nasce anche una rubrica di “Esperienze da raccontare” dedicata a storie vere difficili da narrare dai diretti interessati, che si trovano ad affrontare problematiche complesse. Con “Storia di un’ingiustizia” ambientata in Piemonte, in cui i protagonisti son voluti restare anonimi, Simona Bellone lascia memoria di una separazione coniugale in cui i due figli devono subire ingiustizie e sofferenze, separati a forza dalla madre dai contorti meccanismi della giustizia.

Prossimamente uscirà un ebook dedicato al concorso gratuito “Città al tempo del Coronavirus” con la partecipazione di autori da tutta d’Italia con oltre 400 opere incluse, per il quale stanno arrivando ancora molte adesioni, dato che questa pandemia non è ancora finita.

I risultati dei concorsi “Festival caARTEiv delle Arti” e “Città al tempo del Coronavirus” 2020 con votazione anche pubblica delle video opere recitate in YouTube in “caarteiv Italia”, saranno resi noti in gennaio 2021, con spedizione premi a casa non avendo potuto organizzare manifestazioni ed allestire premi in merito, per mancanza di contributi.

Sono in preparazione anche i libri ebook di Simona Bellone “Il coraggio della scelta giusta” con le vicende vere di un grave problema di una famiglia ligure con abbinamento psicologico al mondo dei cantautori, “Un grande amore con le ali” versione sceneggiato psicologico a puntate sui veri personaggi del romanzo del 2018, “Er papiro Gajardo” con poesie di satira e serenità in romanesco di Simona Bellone, “Incantesimi di meraviglie” (foto e poesie), “La banda dei pappagalli” (fiaba e pitture), “Arte sacra” (ceramiche e pitture), “Alla soglia del mezzo secolo” (racconti di vita).

Il prossimo anno 2021 vedrà anche la luce del volume in grande formato, artistico fotografico e letterario dedicato ai 18 Comuni dell’Alta Val Bormida “Val Bormida in versi colorati” con oltre 1000 opere di Simona Bellone (tiratura limitata).

Si ricorda che alcuni libri di Simona Bellone sono disponibili anche in versione cartacea quali: “Riofreddo, una piccola Inghilterra nel cuore dell’Alta Val Bormida” (storia e foto 1998, cartoline anche in ebook), “Genealogia Bellone” (storia e foto 2009), “Velieri e poesie del marinaio” (quadri ad olio di Severino Gajardo in cartolina e poesie di Simona Bellone 2008-2010), “Le XV stazioni della Via Crucis” (poesie e quadri in ebook 2017), “Grazie Aldo Capasso Merci Florette Morand” (carriera letteraria e vita privata degli illustri scrittori e critici letterari pluripremiati 2019).

Il concorso dedicato agli illustri coniugi Capasso di Altare, “Condividendo Cultura” dedicato agli artisti con almeno 30 anni di carriera, vedrà la luce nel 2021 in versione YouTube ed Ebook. Buona Arte e Storia a tutti dalla caARTEiv, sperando di lasciare presto alle spalle questo coronavirus indesiderato, per la riapertura dell’Italia (e mondo) in piena libertà sociale e ripresa economica, aspettando una visita dagli amanti dell’arte e della storia alla sede in piazza Italia 5 a Millesimo ad entrata libera.