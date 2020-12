Coronavirus, sale il numero negli ospedalizzati del savonese

Sono 99 i nuovi positivi al Covid19 in Liguria nelle ultime 24 ore, su 1183 tamponi molecolari effettuati oltre a 698 tamponi rapidi antigenici. Nel savonese nelle ultime ventiquattro ore sono 12 i nuovi positivi, nell'imperiese 1, in provincia di Genova 67 e in provincia di La Spezia 19. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

Sono stati 2 i morti, due donne entrambe di 88 anni decedute il 24 e il 25 dicembre all'ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga.

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 695.223 (+ 1183)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 146.664 (698)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 59.104 (+99)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.835 (41)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 412

Savona - 1.053

Genova – 3.177

La Spezia - 822

Residenti fuori regione o estero – 161

Altro o in fase di verifica – 210

Totale - 5.835

Ospedalizzati: 738 (+11) | 66 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 53 (3) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 124 (6) | 12 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 223 (+12) | 28 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 90 () | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - () | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 63 (-3) | 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 82 (+7) | 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 125 (+1) | 7 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5008 (74)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 50.423 (+56)

Deceduti: 2.846 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1024

Asl 2 - 717

Asl 3 - 2.757

Asl 4 - 517

Asl 5 - 669

Totale - 5.684