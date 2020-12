Finale, variazione di bilancio da 400 mila euro per i contributi Covid

"In un momento in cui era necessario individuare i migliori investimenti a sostegno di chi si sta trovando per questa pandemia in grande difficoltà, con coerenza e determinazione la nostra amministrazione ha fatto scelte, che possono essere condivise o meno, ma che essenzialmente volgono a sostenere un ambito così delicato, fragile, che è il sociale" commenta in una nota la giunta comunale di Finale Ligure guidata dal sindaco Ugo Frascherelli.

"Una grossa variazione di bilancio che investe una cifra di circa quattrocentomila euro che in parte va ad aumentare contributi già esistenti ed in parte crea nuovi capitoli a sostegno di famiglie, attività commerciali, scuole e associazioni. Un supporto dunque alle varie realtà del nostro territorio che hanno dovuto sostenere spese aggiuntive a beneficio della popolazione residente e supplementari rispetto al consueto svolgimento delle loro attività. Sostegno ai cittadini in situazioni di fragilità attraverso l'implementazione dello sportello psicologico già esistente da anni nel nostro distretto con una spesa di € 15.000,00 che andranno all'associazione A cielo aperto e all'associazione il Canto della terra".

"Attivazione del servizio di accompagnamento scolastico a mezzo scuolabus anche per il viaggio di ritorno dei nostri studenti. Supporto agli istituti scolastici soprattutto per quanto riguarda la didattica a distanza attraverso contributi per progetti fornitici dagli istituti stessi: Istituto alberghiero 5.000,00 € Liceo Scientifico 30.000,00 CPIA 3.000,00 Istituto Comprensivo 15.000,00 € in più del POF che solitamente è sui 50.000 €. I 15.000 euro andranno a finanziare un progetto della scuola media di una "web tv dei ragazzi "che ha l'obiettivo di accompagnare i ragazzi nel creare uno spazio libero e produrre autonomamente contenuti da diffondere" prosegue.

"Supporti a professionisti, imprese e cittadini mediante un rapido ed efficace accesso alle procedure urbanistiche e di sportello unico attraverso un progetto di digitalizzazione riguardante gli archivi dell'edilizia urbanistica/attività produttive , tenendo conto dell'implementazione del lavoro agile degli uffici comunali pari ad € 30.000. Un grande contributo straordinario per " progetto accoglienza sicura Covid 19" ad associazioni alberghi e turismo, al consorzio I feel Good e all'associazione Bagni Marini, progetto che vuole prevedere una pianificazione a garanzia di un'accoglienza sicura per i nostri ospiti ed un ambiente di lavoro salubre per il personale dipendente, i titolari e i collaboratori delle varie categorie".

"Intervento che prevede uno screening di tutto il personale dipendente di tutte le associazioni sopra citate mediante una campagna di screening di tampone rapido a partire dalla fase di riavvio del movimento turistico: 30.000 € a favore Bagni marini 30.000 € a favore di I Feel Good 40.000 € per l'associazione Alberghi e turismo Parallelamente partirà una campagna di screening epidemiologico con tamponi rapidi da svolgersi su base volontaria a favore di alcune categorie facilmente a contatto con la cittadinanza e quindi suscettibili di creare clusters epidemiologici nel territorio comunale. Si è scelto dipendenti dell'Amministrazione comunale, operatori ed insegnanti delle scuole ubicate nel nostro territorio, militi e volontari delle pubbliche assistenze, residenti ultrasettantenni segnalati dai servizi sociali".

"Per chi ne avrà necessità e non rientra nelle categorie sopra citate, potrà usufruire con la modica cifra di € 40,00 di questo servizio che sarà svolto da Finale Salute in collaborazione con Liguria Salute presso il Poliambulatorio di Finale Salute. Per questo progetto verranno impiegati circa 70.000 €. In questo momento in cui famiglie perdono lavoro e di conseguenza la casa, si è pensato di fare un grande investimento con una cifra consistente di circa 100.000,00 per la manutenzione straordinaria di alloggi per emergenza abitativa sempre più richiesti" continua.

"Per il lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio si è pensato di contribuire con circa 40.000 € a quelle associazioni che risultano essere fondamentali per i nostri concittadini più fragili: terzo settore, caritas, pubbliche assistenze e protezione civile".

"Inoltre un contributo straordinario al bar sociale di € 10.000, progetto in cui sono sono impegnati ragazzi fragili inseriti nel mondo del lavoro sul nostro territorio ormai da anni. Abbiamo cercato con attenzione di intervenire in tutte quelle situazioni che in questo momento si trovano in grosse difficoltà, credendo di fare un buon servizio alla città , ai nostri concittadini, ai nostri futuri ospiti. Ovviamente queste scelte che l'amministrazione ha fatto nelle ultime settimane vanno a sommarsi a quelle che sono le politiche sociali ordinarie che abitualmente sono svolte dal nostro comune" conclude la giunta Frascherelli.