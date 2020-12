Borghetto, gli auguri di fine anno del sindaco Canepa

“Orgoglioso di rappresentare una comunità che, nel momento del bisogno, ha saputo aiutare le persone in difficoltà. Tra poche ore ci lasceremo alle spalle questo 2020. È stato un anno difficile per tutti in cui abbiamo affrontato una realtà che non ci saremmo mai aspettati, dovendo sacrificare parte della nostra libertà personale e vivendo la triste perdita di amici, familiari, persone care". Cosi commenta in una nota il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

"Oltre agli avvenimenti negativi che, purtroppo, non si possono cancellare, vorrei che del 2020 si ricordasse anche e soprattutto quanto di positivo è emerso durante questa terribile pandemia. Inizio con i ringraziamenti partendo dai medici e da tutto il personale sanitario che sono stati e sono tutt’ora, gli autentici eroi di questa emergenza, ringrazio tutte le forze dell’ordine, in primis i carabinieri di Borghetto e la polizia municipale, che sono state sempre presenti sul territorio svolgendo servizi importantissimi e ringrazio anche tutto il personale del comune di Borghetto che neppure nei momenti peggiori ha interrotto i servizi primari per i cittadini".

"Infine, una citazione d’onore e un ringraziamento speciale li merita il volontariato. Ringrazio di cuore tutte le associazioni che si sono prodigate con iniziative solidaristiche e ringrazio in modo particolare i volontari della Croce Bianca e della Protezione Civile di Borghetto che, soprattutto nelle fasi più acute della pandemia, hanno svolto servizi essenziali per la comunità andando abbondantemente oltre i loro compiti abituali. Senza di loro il sistema non avrebbe retto. Invito tutti a riflettere su questo aspetto riconoscendo il giusto valore del volontariato che ha bisogno di essere sostenuto sempre e non solo ricordato nel momento del bisogno" prosegue.