Celle, ruspe al lavoro per la messa in sicurezza del rio Ghiare (FOTO)

Ruspe al lavoro negli ultimi giorni a Celle per mettere in sicurezza alla foce il rio Ghiare viste la mareggiata del 28 dicembre e quelle previste nei prossimi giorni.

Sulla spiaggia infatti sono state accumulate diverse pile di sabbia, tolta proprio per scongiurare il rischio allagamento nel centro del paese.

Proseguono inoltre i lavori di sistemazione del rio Santa Brigida dopo che la mareggiata di ottobre aveva creato alcune crepe nell'argine che si è danneggiato in tre punti, una parte nel lato di Varazze e due nel lato di Savona.

Dopo alcuni sopralluoghi del sindaco Caterina Mordeglia con i tecnici e con i titolari degli stabilimenti balneari vicini, l'amministrazione è riuscita a trovare, con non poche difficoltà, 200mila euro per la messa in sicurezza.