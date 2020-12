"Vaccine Day" nel savonese, tra i vaccinati anche il primo cittadino di Giustenice Mauro Boetto

Questa mattina ha preso il via il ‘Vaccine Day’ in tutta la Liguria. Per l'Asl 2 si è partiti dall'ospedale San Paolo di Savona e tra primi vaccinati della nostra provincia era presente, in qualità di operatore sanitario nonché componente dell'ordine delle professioni tecnico sanitarie, anche Mauro Boetto.

"Iniziata questa mattina, per gli operatori sanitari della ASL 2 e come da programma, la vaccinazione anti-covid 19 - ha spiegato Boetto in un post sul proprio profilo Facebook - Tutti insieme ce la faremo. Buon anno a tutti!".

Dato il suo ruolo nell'ambito della sanità, Boetto ha ricevuto il vaccino anti-covid 19 diventando così il primo sindaco del nostro comprensorio ad essersi vaccinato: è infatti il primo cittadino di Giustenice, comune dell'entroterra di Pietra Ligure.