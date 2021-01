Accesso al centro rifiuti di Albenga, Tomatis (Lega): "Chiediamo al sindaco quali sono le ricadute ambientali e se è stata fatta una valutazione sull'impatto viario"

"Nell'ultima giunta del 2020 del 30 dicembre è stata approvata una delibera di giunta che autorizza la società Sat, che si occupa della raccolta rifiuti di Albenga, l'accesso al nostro centro raccolta rifiuti comunale, anche ai comuni di Erli, Nasino, Arnasco, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena e Cisano sul Neva".

Entra nel merito il consigliere Roberto Tomatis del gruppo Lega.

“Se è evidente che per Sat, che si occupa della raccolta rifiuti anche di questi comuni, conferire all'isola ecologica della caserma Turinetto di Albenga riveste un notevole vantaggio, ci chiediamo quale sia invece quello per il nostro comune. Vediamo invece solo criticità, a partire dall’impatto ambientale e ricaduta negativa sul territorio di un aumento dei rifiuti, tenendo anche conto della vicinanza dell'ospedale Santa Maria di Misericordia, ma non solo: quale sarà la ricaduta negativa sulla viabilità dovuta alla circolazione di mezzi provenienti da ben cinque comuni?" dice Tomatis.

"Chiediamo quindi garanzie al Sindaco sulle ricadute sul piano ambientale, considerando che i numeri saranno aumentati in modo esponenziale, vista la platea di comuni che dal 1 gennaio conferiscono i rifiuti nel cdr della Turinetto, chiediamo inoltre se è stata fatta una valutazione tecnica sull'impatto viario, vista l'arteria unica che porta al centro raccolta, quindi tutte le spiegazioni e rassicurazioni alla cittadinanza da parte del Sindaco in merito a questa delibera di capodanno. Perché se è chiaro il vantaggio per Sat non è affatto chiaro quale sia quello del comune di Albenga, che invece appare piuttosto penalizzato da questa decisione.” conclude il consigliere comunale leghista.