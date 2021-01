Sanità, conferme e nuovi incarichi in diversi reparti dell'Asl2 savonese

Conferme e nuovi incarichi in diversi reparti dell'Asl2 savonese.

La direttrice della Struttura complessa Medicina Trasfusionale e Immunoematologia dell'ospedale San Paolo di Savona la dottoressa Viviana Panunzio, dopo la conferma per sei mesi lo scorso 25 giugno, il 23 dicembre è stato rinnovato il suo incarico per ulteriori sei mesi.

Anche per il direttore facente funzioni della struttura complessa Otorinolaringoiatria il dottor Antonio Presta, la commissione ha rinnovato l'incarico per altri sei mesi.

Alla dottoressa Adriana Brusa, direttrice del Distretto Sanitario era stata rinnovato l'incarico lo scorso 1 dicembre 2019 per tre anni prorogabili a cinque e per rendere omogenee ed integrare le attività dei Distretti Finalese e Albenganese, gli era stata conferita la responsabilità del Distretto Sanitario Albenganese, in via temporanea e sperimentale, per un anno, con possibilità di proroga a due. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria quest'ultimo incarico gli è stato rinnovato nell'ottobre 2020.

Il 10 dicembre il dottor Pier Fabrizio Cerro invece ha sbaragliato la concorrenza di altri due colleghi ed è diventato il nuovo direttore della struttura complessa Psichiatra Ponente CDAA - SPCR afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze per 5 anni.