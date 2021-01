Maltempo: interdetto il traffico ai mezzi pesanti sulla autostrada A6 Savona-Torino

Le forti nevicate delle ultime ore, con accumuli persino oltre il metro di neve in diverse località della Val Bormida, hanno reso necessaria, come misura di sicurezza, la chiusura della A6 Savona-Torino ai soli mezzi pesanti.

Luana Isella, consigliere provinciale con delega a viabilità e infrastrutture, rende noto che in alternativa è percorribile dai mezzi pesanti la Sp29 del Passo di Cadibona, purché i veicoli da trasporto siano adeguatamente attrezzati con catene o gomme da neve.

A Savona, in corso Ricci, i posti di blocco della polizia stradale e della polizia municipale, effettueranno le verifiche del caso e il "filtro" ai veicoli ritenuti in condizioni non idonee al transito in sicurezza.