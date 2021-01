Decimo appuntamento nella Gallery Malocello con “Un Artista a settimana”

L'arte della Gallery Malocello di Varazze sul web (The art of the Malocello Gallery in Varazze on the web), per non interrompere il messaggio socio-culturale, che il gruppo di artisti dell’associazione varazzina promuove e porta avanti a “tutto tondo” fin dalla sua costituzione.

In tempi di pandemia da Covid-19, con conseguente attuale annullamento di mostre ed eventi culturali, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n. 37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, chiusa fino a nuove disposizione delle competenti Autorità, in accordo con i propri soci, propone a concittadini, gentili ospiti e fans tutti, una temporanea ed alternativa iniziativa, l’esposizione on-line denominata “Un Artista a settimana” con, da sabato 9 a venerdì 15 gennaio 2021, in evidenza le opere esposte nell’ultima mostra da Paola Defilippi.

Questo nuovo progetto iniziato venerdì 6 novembre, in ordine alfabetico con: Adriana Podestà, Angelino Vaghi, Caterina Galleano, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Enrico e Francesco Masala, Germana Corno, Maria Rosa Pignone e Mario Ghiglione, prosegue con la presentazione delle opere della pittrice Paola Defilippi.

Da sabato 16 a venerdì 22 gennaio 2021, per l’undicesimo appuntamento con “Un Artista a settimana”, si potranno ammirare le opere della pittrice Rosa Brocato.

Paola Defilippi ha allestito numerose mostre personali e collettive, non solo in Liguria, ma anche in altre regioni, riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti da critica e pubblico. Inoltre, ha partecipato a vari concorsi ottenendo consensi, prestigiosi premi e qualificati riconoscimenti.