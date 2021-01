Albisola, prosegue l'iniziativa "Cultura. 360": via al progetto "Fioriere di Design"

L'assessorato alla cultura del comune di Albisola Superiore tramite una delibera di giunta, ha dato il via al progetto "Fioriere di Design" con lo scopo di promuovere l'arte della ceramica, l'immagine e l'attività della scuola albisolese e di chi fa ceramica sul territorio, attraverso la dislocazione di manufatti di design e arredo urbano nelle zone attrezzate ad aree verdi.

"Il progetto "Fioriere di Design", andando ad arricchire l'attrattiva delle nostra città - come specificato nella delibera di giunta - ne favorisce un ritorno in termini di immagine per lo sviluppo culturale —turistico - economico, contribuendo altresì a mantenere la sensibilità culturale ed artistica della comunità e incrementare l'attenzione e la cura per l'arredo urbano".

L'iniziativa rientra nelle attività dell'iniziativa "Cultura. 360" incentrate sulla promozione e la valorizzazione di idee e creazioni legate al mondo della cultura nelle sue più svariate declinazioni: editoria, arti visive, cinema, teatro, eventi, esposizioni, illustrazioni del nostro patrimonio territoriale artistico e culturale.

Il progetto si aggiunge quindi, oltre all'installazione della panchina contro la violenza sulle donne presente sulla passeggiata E. Montale, le due contro il bullismo in via alla Massa insieme a quella denominata "libri al vento", anche alle opere inaugurate in piazza Chiesa "Pe Sciortî e il "Giardino di Dante" nell'omonima piazza albisolese.

L'amministrazione ha già deciso di stanziare una cifra per la realizzazione della prima opera da parte della scuola di ceramica.