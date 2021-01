IoApro, la protesta di ristoranti, bar e palestre pronta a sbarcare anche in Liguria il 15 gennaio

#IoApro. Questo l'hashtag che sta spopolando sui social tra i ristoratori, i baristi e i titolari delle palestre che hanno deciso di dar vita ad una protesta per il prossimo venerdì 15 gennaio, decidendo di tenere aperti i propri locali per cena.

Il nuovo Dpcm prevede che bar e ristoranti in zona gialla siano aperti per pranzo con la chiusura alle ore 18.00 con l'unica opportunità della consegna a domicilio per cena, ma in barba al decreto molti titolari delle tre diverse attività hanno deciso che terranno aperto dando un messaggio forte al Governo.

Intanto su Telegram stanno nascendo i primi gruppi in tutta Italia e pare che anche in provincia di Genova e di Savona si stiano organizzando per aderire ad una iniziativa che farà sicuramente discutere.