Coronavirus: migliora il rapporto tamponi-positivi (10,83%) in regione, nel savonese sono 75 i nuovi casi

Migliora, rispetto a ieri, il rapporto tamponi-positivi al Covid nella nostra regione. In relazione ai 2.085 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, infatti, sono 226 i nuovi positivi, ovvero uno ogni 9,22 pari al 10,83%.

Nella nostra provincia sono 75 i nuovi positivi, mentre a Imperia sono 4, Genova 126 e Spezia 13. Sono infine 8 quelli non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 8 i morti, tra l'8 e il 10 gennaio, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi molecolari effettuati: 744.811 (+2.085)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 184.422 (+1.513)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 64.000 (+226)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.530 (-44)

Casi per provincia di residenza

Imperia 638 (-7)

Savona 1.472 (+24)

Genova 3.108 (-49)

La Spezia 1.027 (-16)

Residenti fuori regione o estero 119 (-1)

Altro o in fase di verifica 166 (+5)

Totale 6.530 (-44)

Ospedalizzati: 801 (+26); 64 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 74 (+1); 6 in terapia intensiva

Asl 2 - 134 (+7); 11 in terapia intensiva

San Martino - 200 (-); 24 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 1

Galliera - 90 (+3); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-1)

Asl 3 - Villa Scassi 70 (+6); 2 (-4) in terapia intensiva

Asl 4 - 85 (+10); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 147 (+3); 9 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.281 (-172)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 54.452 (+262)

Deceduti: 3.018 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 469 (+18)

Asl 2 - 1.188 (+41)

Asl 3 - 1.147 (+48)

Asl 4 - 450 (+18)

Asl 5 - 574 (-65)

Totale - 3.828 (+60)

Dati vaccinazioni 10/1/2021 ore 16.45

Consegnati: 30.545

Somministrati: 20.886

Percentuale: 68%

Asl 1 - 2.606 dosi effettuate; 422 oggi

Asl 2 - 3.443 dosi effettuate; 340 oggi

Asl 3 - 3.901 dosi effettuate; 665 oggi

Asl 4 - 2.077 dosi effettuate; 438 oggi

Asl 5 - 2.439 dosi effettuate; 0 oggi

Galliera - 336 dosi effettuate; 108 oggi

Gaslini - 765 dosi effettuate; 150 oggi

HSM - 2.292 dosi effettuate; 504 oggi

O.E.I. - 347 dosi effettuate; 53 oggi

Totale dosi effettuate - 18.206; 2.680 oggi