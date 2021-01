Meteo, temperature rigide nel savonese: il record a Giusvalla con -12°

Una giornata finalmente serena su quasi tutta la regione, salvo addensamenti residui sui versanti padani e le zone alpine, ma gelida. Il record del freddo spetta a Giusvalla con -12°. A seguire Sassello -10.6°, Calizzano -9.4° e Montenotte Inferiore -8.6°.

Temperature di poco sopra lo zero anche nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 2.4°, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 2.5°, Savona Istituto Nautico 2.6°, La Spezia 2.7°. Queste le altre minime significative nel savonese: Cairo Montenotte -6.6°, Verzi Loano -1.3°, Sanda -0.5°, Albenga Molino Branca 1.9°, Alassio 6.0°.

Sulla Liguria spirano ancora venti forti settentrionali: in costa raffica massima a 97.6 a Fontana Fresca (Sori, Genova), sui rilievi 84.6 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia). Il mare è molto mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni: oggi, lunedì 11 gennaio, avremo ancora venti da Nord, Nord-Est con rinforzi e raffiche fino a 50-60km/h sui crinali e localmente allo sbocco delle valli esposte; disagio per freddo dopo in tramonto e nelle ore notturne.

Domani, martedì 12 gennaio, disagio per freddo nelle ore mattutine; successivo rialzo delle temperature con residue condizioni di disagio la sera e nella notte solo localmente sui versanti padani.

Mercoledì 13 gennaio, nulla da segnalare.