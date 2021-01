Usa bancomat rubato: 36enne marocchino denunciato a Savona

Al termine di attività di indagine, i carabinieri hanno denunciato E.J., un 36enne originario del Marocco e residente a Savona, per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

L’attività investigativa, originata dalla denuncia di un cittadino, ha permesso di identificare il denunciato che, in diversi esercizi commerciali, ha utilizzato una tessera bancomat oggetto di furto.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali interessati.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, il 36enne è stato trovato in possesso di ulteriori carte di credito appartenenti a terzi, di cui non ha saputo giustificare la provenienza, e per le quali sono ancora in corso accertamenti.