Savona, il mondo calcistico piange la scomparsa di Stefano Delucis

Se ne è andato all'età di 69 anni Stefano Delucis, ex storico dirigente del Savona Fbc.

Le condizioni fisiche si sono aggravate in maniera repentina nel corso degli ultimi giorni, fino al decesso giunto nelle scorse ore.

"La notizia - ha dichiarato il direttore generale della Pro Savona, Matteo Marenco - ha colpito tutta la dirigenza e l'ambiente biancoblu, dati i trascorsi sportivi nel Savona e i valori umani che lo hanno contraddistinto. Non possiamo far altro che stringerci attorno a tutta la famiglia, in particolar modo ai figlio Alessandro (consigliere comunale savonese ndr) e Sabrina e alla moglie Ilde".