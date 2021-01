Loano, alunni al freddo nelle classi di elementari e medie. Nappi (MIU): "L'amministrazione non tutela la presenza a scuola"

"Non è fattibile che ragazzi delle scuole elementari e delle medie debbano stare al freddo in delle aule a 10 gradi, con le finestre aperte perché comunque l'amministrazione non cerca di tutelare in qualche modo la presenza a scuola". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita e futuro candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Loano.

"Inoltre - prosegue Nappi - questa amministrazione non ha ancora risposto, nonostante abbia anche mandato personalmente una mail, a quanto avevo chiesto relativamente all'assegnazione dei buoni spesa (leggi QUI): soldi destinati ai comuni dal governo centrale, ma che sono di fatto soldi delle tasse dei cittadini. Questa amministrazione sta forse dividendo la cittadinanza in cittadini di 'Serie A' e cittadini di 'Serie B' come sembra aver già fatto in passato? Il sindaco non si vede, né si vede un segno lasciato dalla sua amministrazione in questo periodo di emergenza".

"Come padre di una bambina che frequenta le elementari e come presidente nazionale del Movimento Italia Unita voglio un confronto: ad oggi il sindaco Pignocca non risponde e questo non è un atteggiamento da primo cittadino che punta al terzo mandato" conclude Francesco Nappi.