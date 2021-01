Varazze, via al progetto di sistemazione di viale Nazioni Unite. Assessore Piacentini: "Liberiamo tutte le direttrici di viabilità durante il mercato"

Il comune di Varazze ha approvato in giunta un progetto che prevede la risistemazione di viale Nazioni Unite per ridare così un nuovo look alla zona ed eliminare le criticità viarie derivanti dal mercato del sabato.

“Il progetto prevede una risistemazione ipotizzando la rimozione delle fioriere per le quali ci sono diverse criticità tra cui l’altezza, l’angolo vivo ma soprattutto l’impossibilità di tenerle curate” spiega l’assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

Il verde verrà così ripiantumato (riutilizzandolo in passeggiata) e liberando così il controviale.

Il progetto di riqualificazione complessivo verrà infatti inserito nel secondo lotto di piazza Dante che prevede la sistemazione della pesa davanti alla banca Carige, il viale che porta all’hotel Torretti, proprio il controviale e i giardini.

“Riusciremo così a liberare tutte le direttrici di viabilità il sabato durante l’ora del mercato - ha continuato Piacentini - in piazza Dante erano presenti i parcheggi ora invece abbiamo una piazza di tutto rispetto e posizioneremo i banchi dei fiori che aiuteranno le attività a lavorare”.

Inoltre in zona Largo Alpini d’Italia, che verrà completamente riqualificata, verranno sistemati ulteriormente altri banchi e le merci varie non alimentari invece saranno posizionate sul controviale.

“Riusciremo così a tenere aperta via Baglietto, viale Nazioni Unite, l’Aurelia e via Nocelli. Avremo tutte le direttrici libere e una parte di parcheggi da utilizzare in via Baglietto - ha concluso l’assessore varazzino - sarà una svolta nella logistica della città.

Inoltre solo per il sabato mattina verranno sistemati due semafori nei pressi degli attraversamenti pedonali (che verranno spostati così come quello sull’Aurelia in direzione Celle) in viale Nazioni Unite.