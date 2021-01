La denuncia dell'Enpa: "Bocconi avvelenati in via Rusca a Savona. Un cane è deceduto"

L'allarme è stato lanciato dall'Enpa nella giornata odierna: "Attenzione, bocconi avvelenati in via Rusca a Savona".

"Chiediamo la massima attenzione di tutti i proprietari di cani e curatori di animali liberi - si legge sulla pagina Facebook - Un cane (il povero Honey) ha inavvertitamente ingerito una polpetta contenente un potente anticoagulante ed è morto di emorragia, malgrado la corsa dal veterinario".

"Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno effettuando controlli e pattugliamenti in zona, sia per eliminare eventuali altri bocconi che per tentare di individuare e denunciare i responsabili; in casi di comprovato avvelenamento Enpa chiede sempre ai proprietari di animali colpiti di inviare una segnalazione al comune competente che, assieme ai propri vigili urbani, ha il compito di bonificare l’area e svolgere l’inchiesta penale" concludono dalla Protezione Animali savonese.