Teatro Defferrari di Noli, c'è la sentenza: appartiene alla filarmonica "Amici dell'arte"

Scrive in una nota la lista #IdeaNoli, capitanata dal sindaco in carica Lucio Fossati:

"Il Teatro Defferrari è di proprietà della Filarmonica Amici dell'Arte, us,52r. qualcuno ne dubita?

In effetti, qualcuno ne ha dubitato, in buona o cattiva fede decidetelo voi: nel 2018, l'amministrazione comunale allora in carica fece causa alla Filarmonica, rivendicando la proprietà del locale. Nessuna precedente amministrazione, nemmeno le due guidate dallo stesso sindaco, avevano mai concepito un'idea simile: per tutte, il teatro era e doveva rimanere degli Amici dell'Arte che lo hanno sempre gestito e ristrutturato con loro fondi. La causa ha avuto conseguenze pesantissime per l'associazione, che ne ha dovuto sostenere le spese legali, senza più avere la possibilità di organizzare i concerti e le iniziative culturali che rappresentavano la sua principale fonte di finanziamento.

Il 2 Gennaio scorso, il Tribunale ha riconosciuto alla Filarmonica l'acquisto dell'immobile per usucapione e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite: oltre 10.000 euro!

Adesso, chi ha promosso e sostenuto quella causa dovrebbe scusarsi con gli Amici dell'Arte e con tutti i cittadini di Noli, per il danno economico procurato ad entrambi e per la frattura creata con una delle associazioni più antiche e meritorie della nostra città. Dite che lo farà?"